Les Tchétchènes font la guerre à Dijon pour venger la mort d’un des leurs. Les images sont spectaculaires. Depuis vendredi 12 juin, au soir, Dijon est le théâtre d'affrontements ultra violents entre des membres de la communauté tchétchène et des habitants d'un quartier sensible.





Situation inédite et assez inquiétante pour qu'on envoie sur place des renforts de police : une demi section de CRS, des hommes de la brigade anticriminalité et un escadron de gendarmes mobiles, soit 110 militaires déployés dès ce soir, lundi 15 juin.



Les Tchétchènes sont venus de tout le territoire et même au-delà pour venger l'un des leurs. Un jeune tchétchène de 16 ans a été agressé mercredi 10 juin sur fond de trafic de stupéfiants. La communauté s'est donnée le mot et depuis vendredi soir, plus de 200 personnes ont mené des expéditions punitives.





Christophe Fernandez, délégué du syndicat Unité-GP Police : "C'est plus que de la guérilla urbaine (...). On est dans l’ultra-violence, on débarque avec des battes de baseball, barres de fer... Alors évidemment pour intimider, mais voire éventuellement pour blesser ou pire encore pour tuer."



Pas de mort à déplorer mais une dizaine de blessés. Le maire François Rebsamen a réclamé des renforts au ministre de l’Intérieur. Le renseignement territorial n’a pas vu venir cette affaire et donc nous nous sommes retrouvés confrontés à une bande de gens qui venaient faire eux-mêmes justice."





Dès ce soir, les 110 gendarmes mobiles viendront contenir les violences qui viennent de reprendre à Dijon.

