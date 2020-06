Moselle : un bébé et son père grièvement brûlés par une cheminée de table

publié le 15/06/2020 à 17:34

Triste accident pour cette famille de Moselle. Un père de famille et son bébé, âgé d'à peine un mois, ont été blessés suite à l’explosion de leur cheminée de table à Amnéville, dans le département de la Moselle, dans la région Grand Est. Le nourrisson a été grièvement brûlé.

Les deux victimes, le père de famille âgé de 27 ans et l’enfant en bas-âge, ont été hospitalisées au Centre Hospitalier Régional (CHR) de Metz-Thionville, situé à environ vingt kilomètres du lieu de l'incident, non loin de la frontière avec le Luxembourg et l'Allemagne.

Une quinzaine de pompiers ont été mobilisés, comme le rapporte l'article du média régional France Bleu Moselle. Les origines de l’incendie de la cheminée de table, qui fonctionne souvent à base d'éthanol pour dégager une légère chaleur, restent indéterminées pour le moment.