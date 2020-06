Nice : de nouveaux affrontements au sein de la communauté Tchétchène

et Marie Gingault

publié le 15/06/2020 à 10:52

C'est une nouvelle nuit de violence qui s'est produite au sein de la communauté Tchétchène dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 juin. Une cinquantaine d'hommes armés se sont affrontés dans le quartier des Liserons à Nice.

Au total, les policiers Niçois ont procédé à 45 interpellations et ont placé cinq hommes en garde à vue après de nouveaux affrontements entre bandes rivales où des coups de feu ont retenti. Il semblerait qu'un appel national ait été lancé sur internet afin de venger un adolescent de 16 ans, "passé à tabac" dans de précédents affrontements le vendredi 12 juin à Dijon.

En effet, des dizaines de Tchétchènes venus de toute la France s'étaient munis de battes de baseball et de barres de fer afin de régler leurs comptes avec les dealers Dijonnais dans la nuit de vendredi à samedi. Un jeune Tchétchène de 16 ans aurait été roué de coups par des dealers plus âgés et serait selon France Bleu, toujours hospitalisé dans un état grave.

Suivi de la situation des liserons avec le préfet où des bandes rivales ont fait retentir des coups de feu. 3 blessés. J’ai sollicité dès la semaine dernière une réunion préfet-procureur qui se tiendra demain. #Nice06 — Christian Estrosi (@cestrosi) June 14, 2020

Ce serait à la suite de ce passage à tabac que les violences de la nuit dernière auraient eu lieu. Une vengeance qui auraient provoqué l'hospitalisation de deux hommes âgés de 32 et 35 ans, dont le pronostic vital est engagé. Selon Christian Estrosi, le bilan serait passé à trois blessés.

Le maire de la ville, excédé par ces actes de violences doit rencontrer le préfet et le procureur de la République de Nice ce lundi matin.