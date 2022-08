"Est-ce que c'est normal qu'Abdel soit mort alors qu'il était tranquille ?". Le cousin de la victime est encore sous le choc. Dimanche 14 août, à Colmar, un jeune Afghan de 27 ans est mort après avoir été blessé par balle alors qu'il avait protesté contre un rodéo urbain.

Les faits se sont produits en milieu de journée dans le quartier de l'Europe. Un groupe d'Afghans partageait un barbecue, avant d'être importuné par le bruit d'un scooter dont le conducteur effectuait un rodéo. S'en est suivie une altercation avec le conducteur qui a fini par quitter les lieux avant de revenir, de tirer sur l'un des membres du groupe et de s'enfuir, selon le récit d'une source policière. Le suspect est toujours en fuite.

Au micro de RTL, le cousin du jeune homme tué est encore sonné, et en colère : "Il était descendu pour acheter une boisson. Il était juste assis sur une chaise. Deux personnes en scooter ont fait du bruit. Il leur a dit qu'il était interdit de circuler ici en scooter. Les gars ont commencé à l'insulter et ils se sont battus. Les gars sont revenus avec un pistolet (...) et il a tiré. Puis ils sont partis tranquillement. Qu'est-ce qu'ils vont penser les enfants ? On est pas en France, ici", déplore-t-il. "Est-ce que c'est normal qu'Abdel soit mort alors qu'il était tranquille ? On a rien fait. On est parti d'Afghanistan pour la guerre et il se fait tuer ici. Qu'est-ce qu'on fait en France, alors ?", demande-t-il.

