Ballon d'Or 2021 : quelles sont les chances de Benzema, Kanté et Mbappé ?

Au total, ils sont 30 à être nommés pour le Ballon d'Or 2021, dont le palmarès sera révélé le 29 novembre prochain au Théâtre du Châtelet à Paris. Parmi eux, trois Français en lice afin de tenter de remporter le trophée : Karim Benzema, N'Golo Kanté et Kylian Mbappé.

Et si cette année était enfin la bonne pour un des Bleus ? Depuis Zinédine Zidane en 1998, aucun tricolore n'a remporté le Ballon d'Or. Auparavant, seuls Jean-Pierre Papin (1991), Michel Platini (1983,1984,1985) et Raymond Kopa (1958) figurent parmi la liste des tricolores lauréats du mythique trophée.

Que ce soit en club ou en sélection, Benzema, Kanté et Mbappé ont chacun performé à leur manière. Alors que le trophée n'avait pas été attribué en 2020 en raison de la crise sanitaire, le suspense reste encore entier concernant le successeur de l'Argentin Lionel Messi, déjà sextuple Ballon d'Or.

Karim Benzema et ses 34 réalisations

L'année 2021 semble réussir à Karim Benzema. Et ce, aussi bien avec son club du Real Madrid qu'avec l'Équipe de France au sein de laquelle il a fait son grand retour pour l'Euro 2021. En 48 matches, toutes compétitions confondues, l'attaquant de 33 ans a marqué 34 buts et réalisé 13 passes décisives.

Ses deux dernières réalisations lors de la demi-finale face à la Belgique, puis de la finale face à l'Espagne, durant la Ligue des Nations, où la France a été sacrée, n'ont fait qu'augmenter le compteur de Karim Benzema.

Si ses statistiques affolent le monde du football, l'absence de trophée majeur en 2021 pour Benzema pourrait bien lui faire défaut dans sa conquête au Ballon d'Or.

N'Golo Kanté brillant en Ligue des champions

Du haut de son mètre 68, N'Golo Kanté arrive toujours à se faire remarquer, aussi bien par son style de jeu que par sa personnalité, qui font de lui l'un des joueurs les plus appréciés de la planète football.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que son parcours en Ligue des Champions en 2021 a été plus que spectaculaire, notamment lors de la finale qu'il a remporté avec son club de Chelsea. Intraitable dans l'entrejeu avec les Blues, N'Golo Kanté avait même été élu homme du match à trois reprises, lors de la demi-finale (aller et retour) mais également de la finale.

Toutefois, certains points ne jouent pas en la faveur de Kanté, notamment la nomination de son coéquipier à Chelsea, Jorginho, qui lui a été sacré Champion d'Europe avec l'Italie, e, étant une pièce maîtresse en club comme en sélection.

Kylian Mbappé, l'atout du PSG

Il a survolé cette année 2021. Âgé de 22 ans seulement, Kylian Mbappé a accumulé les performances, toutes compétitions confondues. 35 buts et 14 passes décisives au compteur, mais aussi une Ligue des Nations, une Coupe de France et un Trophée des Champions.



S'il a connu une période plus creuse lors de l'Euro 2021, l'attaquant des Bleus et du Paris-Saint-Germain n'a pas manqué de se reprendre, aussi bien en club qu'en sélection. La preuve avec ses deux derniers buts lors de la Ligue des Nations mais aussi sa passe décisive.



Toutefois, il semble peu probable que Kylian Mbappé soit réellement en course pour décrocher le Ballon d'Or 2021 du fait de l'absence de titre collectif majeur. Au vu de son jeune âge, l'attaquant parisien aura sans doute, d'autres occasions d'être lauréat.