Rennes : de retour de soirée, il veut sauver un ami et meurt noyé

et AFP

publié le 07/03/2021 à 13:50

Un homme de 29 ans est mort noyé dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 mars à Rennes en tentant de sauver un ami qui était tombé à l'eau, a appris l'AFP auprès des pompiers. Ces faits tragiques se sont déroulés vers 1h du matin près du Roazhon Park, le stade où évolue le Stade Rennais.

Les pompiers ont été appelés pour une personne tombée dans la Vilaine, au niveau de l’écluse du Moulin du Comte, dans le quartier de Cleunay à Rennes précise de son côté Ouest-France. Alors que les deux amis "rentraient visiblement de soirée", l'un est tombé à l'eau et le second "a essayé de le chercher et est finalement décédé", a indiqué à l'AFP le Codis d'Ille-et-Vilaine.

Sur place, les pompiers n'ont pu que constater le décès par noyade de l'homme de 29 ans. Son ami, âgé lui de 26 ans, a été évacué à l'hôpital pour une hypothermie mais ses jours ne sont pas en danger, d'après la même source.