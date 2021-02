publié le 24/02/2021 à 18:45

Deux adolescents ont été tués en 24 heures dans l'Essonne dans deux rixes entre bandes. Les deux affaires ne semblent pas être liées, selon le parquet. La dernière s'est déroulée mardi à Boussy-Saint-Antoine. Un garçon de 14 ans a été tué "probablement d'un coup de couteau au ventre". Ça s'est passé quasiment dans les bras de Moustapha, un travailleur social, qui livre un témoignage très émouvant.

"Je me suis dit que j'allais essayer de calmer les choses. Puis je me suis vite rendu compte que j'étais entouré d'un nombre incroyable de jeunes alors j'ai rebroussé chemin. Jusqu'au moment où j'ai entendu qu'un jeune était tombé parce qu'il venait de recevoir un coup de couteau donc j'ai fait demi-tour à nouveau. J'ai essayé de voir comment je pouvais intervenir et l'aider", raconte Moustapha.

"J'ai vu une jeune fille qui avait mis un t-shirt sur la plaie pour éviter que le sang coule à flots. J'ai pris la main du petit, je lui ai parlé mais j'ai vu qu'il ne me répondait pas, qu'il avait les yeux révulsés. Son état était vraiment critique", poursuit-il. "Il était blessé à l'abdomen. Il a reçu un coup de couteau qui je pense a transpercé le poumon ou le cœur. C'est peut-être pour ça qu'il a eu du mal à respirer. Je lui ai pris la main et je l'ai vu nous quitter."



"J'ai un sentiment de culpabilité. Je me dis qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse pour que ce jeune puisse être parmi nous aujourd'hui ? Comment est-ce que j'aurais pu calmer les autres ? Je le vis très mal. Je suis sous le choc. Je pense à lui en premier : 14 ans, ce n'est pas un âge pour mourir."

