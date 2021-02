publié le 24/02/2021 à 17:32

L'agglomération de Dunkerque rejoint la liste des villes où sont appliquées de nouvelles mesures restrictives pour lutter contre la propagation du coronavirus. En déplacement dans la ville du Nord, Olivier Véran a annoncé mercredi 25 février qu'un couvre-feu serait instauré le week-end dans toute l'agglomération. Une mesure similaire à celle appliquée dans le département des Alpes-Maritimes.



Les élus locaux avaient alerté le gouvernement dès le 12 février sur la montée de la vague, portée dans cette ville située en face de l'Angleterre et non loin de la frontière belge, par le variant anglais, qui représente plus de 70% des contaminations. Mais l'exécutif avait alors décliné leur demande de fermeture anticipée d'une semaine des collègues et lycées, avant les vacances, suscitant des critiques du maire.

La situation est également surveillée dans le reste du département et le Pas-de-Calais limitrophe, où les signaux sont passés au rouge avec un taux d'incidence de 340 cas pour 100.000 habitants.