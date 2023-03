Huit ans après les faits, plus d'un an après un non-lieu, l'instruction recommence concernant l'accident de Puisseguin. Le 23 octobre 2015, ce drame avait fait 43 morts en Gironde lorsqu'un bus de retraités en excursion avait pris feu après une collision avec un camion.

Raymond Silvestrini était dans l'autocar ce jour-là. Il s'est jeté par la fenêtre, mais sa compagne, elle, n'a pas survécu. Jeudi 2 mars, il a salué la décision de la justice, qui a rouvert l'enquête. "Cet accident, vraiment exceptionnel et affreux, mérite plus d'investigations. Ça ne pouvait pas se terminer en non-lieu, ce n'était pas possible".

De nouvelles mises en examen pour homicide et blessures involontaires ont eu lieu. Elles concernent le garage et son dirigeant, qui ont modifié le poids lourd à l'origine de l'accident. Ils ont ajouté un réservoir de gazole supplémentaire de 375 L, situé derrière la cabine du conducteur.

En cas de fuite, le carburant tombait directement sur des parties chaudes du moteur. La chambre d'instruction a expliqué que le garage et le transporteur "ne pouvaient ignorer le risque aggravant d'incendie".

En effet, lors de l'accident, si le choc entre le poids lourd et le car n'a pas été très violent, l'incendie, lui, a ravagé les deux véhicules en moins de deux minutes. Les investigations vont aussi porter sur la conception de l'autocar, dont le réservoir de carburant interroge.

