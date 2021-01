publié le 14/01/2021 à 07:31

Le 23 octobre 2015, un car transportant des retraités se faisait percuter par un camion au sud de Bordeaux. 43 personnes mourraient à la suite de cet accident. Alors que le dossier judiciaire se dirigeait vers un non-lieu, le procureur de Libourne a décidé de relancer les investigations.

Le réquisitoire supplétif fait 120 pages. Il souligne, certes, que l'accident est dû directement à l'écart de trajectoire du chauffeur du poids-lourd qui s'encastre dans le car. Le routier ainsi que son jeune fils perdront d'ailleurs la vie dans l'incendie qui se déclenchera très rapidement.

Mais le parquet pointe également des causalités indirectes qui permettraient la mise en examen de personnes ou d'entreprises qui ont eu par exemple à entretenir les véhicules. C'est ce que demande depuis cinq ans Michel Vigier, le président du Collectif des victimes de Puisseguin, qui a perdu sa belle-mère dans la catastrophe. "Il y avait une barre de fer qui n'était pas à sa place, qui a sans doute participé à crever un réservoir. Ce manque de teneur au feu des matériaux du car est également mis en cause. Les familles ont été décimées [...] On voudrait quand même que la vérité éclate et qu'on tienne compte de toutes les remarques faites pendant cette longue enquête", confie-t-il.

