Les infos de 12h30 - Une passagère morte accrochée au TGV ? Ce que l'on sait du drame

Son corps a été retrouvé entre les voies du TGV, entre Saint-Raphaël et Cannes, samedi 20 mai au soir. Une jeune femme de 24 ans, passagère d'un train Paris-Nice est décédée ce weekend dans des circonstances qui restent à établir. Seule certitude, elle était descendue sur le quai à Saint-Raphaël pour fumer une cigarette.

C'est du moins ce que montrent les images de vidéo-surveillance de la gare de Saint-Raphaël, que RTL a pu consulter grâce à une source policière. La SNCF confirme qu'il s'agissait bien d'une passagère. C'est néanmoins ce qu'il s'est passé ensuite, qui interroge.

Le père de la victime attendait sa fille en gare de Cannes. Ne la voyant pas descendre du TGV, il a alerté la police. La jeune femme, grièvement blessée, a alors été retrouvée entre les voies, entre la gare de Saint-Raphaël et celle de Cannes. Elle est décédée quelques heures plus tard.

Accrochée au TGV sur plusieurs kilomètres ?

Les premiers éléments de l'enquête avancent qu'elle s'est en fait accrochée au TGV qu'elle n'a pas entendu repartir, entre deux wagons. Elle serait donc tombée quelques kilomètres plus loin. Un scénario qui reste à confirmer.

Le parquet de Draguignan a été chargé des investigations pour comprendre comment la jeune femme a trouvé la mort.

