Guerre en Ukraine : Bakhmout est-elle tombée aux mains des Russes ?

Bakhmout, à l'Est de l'Ukraine, est-elle tombée aux mains des Russes ? La situation reste confuse. Le Kremlin affirme contrôler la ville dévastée, devenue depuis huit mois l'épicentre de la guerre en Ukraine, mais Kiev assure continuer les combats. Difficile depuis ce dimanche 21 mai d'y voir très clair.

D’un côté, la milice Wagner revendique la prise de la ville, et le président Poutine félicite les miliciens d’Evgueni Prigojine et les soldats de l’armée russe pour cette conquête. De l’autre, le président Zelensky, et l’état-major ukrainien peinent à démentir la nouvelle. Par des formules peu tranchantes, ils ne parviennent pas convaincre. Le commandant en chef de l’armée de terre reconnait par exemple que l’armée ukrainienne ne contrôle plus qu’une part "insignifiante de la ville. Autrement dit, presque rien. Loin d’un démenti, on croirait presque une confirmation.

Mais les forces ukrainiennes précisent qu’elles progressent autour de la ville, qu’elles tentent d’encercler, afin de rendre difficile l’installation des hommes de Poutine. Manière aussi de minimiser la portée de la prise d’une ville encerclée. Le dénouement de cette bataille de plus de 200 jours qui a fait des milliers de morts de part et d’autre reste flou. Aussi flou que l’intérêt stratégique de Bahkmout qui reste à démontrer.

