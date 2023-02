INVITÉ RTL - Sécheresse : "Les meilleures réponses sont l'investissement et l'innovation", dit le maire de Saint-Raphaël

Surprenant ou non, on assiste à des épisodes de sécheresse en plein hiver : (déjà) trois semaines sans pluie significative et une situation préoccupante après la sécheresse exceptionnelle l'an dernier ayant épuisé les nappes phréatiques. Aujourd'hui, la situation est particulièrement critique dans deux départements : les Pyrénées-Orientales et le Var.

Frédéric Masquelier est le maire de Saint-Raphaël. "On est en alerte sécheresse parce qu'il y a un déficit de précipitation en octobre et novembre derniers. Il y a des tensions hydriques fortes sur les nappes phréatiques ainsi qu'une baisse anormale des cours d'eau. Le préfet nous a mis en zone alerte comme des dizaines de communes dans le Var".

Cette décision préfectorale implique "plusieurs interdictions quant à l'usage de l'eau, une obligation d'informer nos concitoyens sur de nouvelles pratiques ainsi qu'une incitation à l'investissement pour renforcer la protection des réseaux", poursuit l'édile au micro de RTL.

Nouvelles pratiques

Face au changement climatique, le maire évoque des modifications d'usage. "On revoit l'arrosage des pelouses, des massifs fleuris, des espaces verts ce qui implique de refaire l'intégralité des ronds-points avec, notamment, des plantations moins consommatrices en eau. On a moins recours à des plantes qui seraient plus consommatrices en eau. On peut avoir une ville fleurie en faisant attention".

L'investissement est aussi un paramètre important sur les réseaux d'eau. On constate en effet un grand gaspillage d'eau en raison de canalisations vieillissantes. "À Saint-Raphaël, on perd environ 5% d'eau potable, on est plutôt parmi les bons élèves. Il y a des communes qui sont à près de 50% de fuite de leur réseau, engendrant un investissement impératif afin de pouvoir les sécuriser", explique Frédéric Masquelier. Pour qui "l'innovation et l'investissement sont les meilleures réponses à apporter".

Pour l'été prochain, l'eau douce sera-t-elle une denrée rare à Saint-Raphaël ? Réponse du maire, optimiste : "On va être sécurisé. Car, depuis des décennies, nous avons multiplié les ressources d'eau tout en procédant à des investissements".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info