Maine-et-Loire : un jeune homme tué par un TGV sous les yeux de ses amis

Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été happé et tué par un TGV qui reliait Paris à Nantes, dans la nuit du jeudi au vendredi 17 février, au niveau de la commune de Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire), selon le quotidien Ouest France.

Le drame s'est déroulé alors que la rame circulait dans le sens Paris-Nantes. "Cinq jeunes avaient passé une soirée sans excès au domicile de l'un d'eux à regarder un match de football", a indiqué le procureur de la République d'Angers, Eric Bouillard, à nos confrères. Et d'ajouter : "Nous n'avons pas encore toutes les précisions mais ils sont allés près de la voie et l'un d'eux a été happé par le train, qui circule à cet endroit à plus de 200 km/h". "Les examens médicaux ont confirmé la thèse d'un décès par polytraumatisme", a poursuivi le magistrat.



Sous le choc, ses quatre amis ont été pris en charge par les secours. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de ce décès. Pour le moment, "la piste de l'accident est privilégiée".

