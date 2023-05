Roland-Garros : pourquoi la tenue de Serena Williams avait tant fait parler en 2018

Une victoire comme les autres. En mai 2018 à Roland-Garros, Serena Williams bat la Tchèque Karolína Plíšková mais pourtant, ce n'est pas ça que l'on va retenir du match. On ne parle que de sa combinaison noire à ceinture rouge.

C'est peut-être un détail pour vous... Mais cette combinaison va rester dans les annales des polémiques de Roland-Garros. Une journaliste demande même son avis à la joueuse française Alizé Cornet.

À Roland Garros, cette tenue a une signification pour Serena Williams : "Je me sens comme une guerrière quand je la porte, une princesse guerrière, j’ai toujours voulu être un superhéros et c’est ma manière d’en être une".

Autre argument : elle vient d’accoucher et sa tenue l’aide à avoir une bonne circulation sanguine.

Un an plus tard, Serena Williams joue à nouveau à Roland-Garros. Sur les courts, on l’aperçoit cette fois avec un ensemble noir et blanc signé Off-White, à nouveau très commenté. Sur la veste, on peut lire les mots suivants : Mère, Championne, Reine et Déesse.

Serena Williams est une habituée des tenues sportives originales : combishort, baskets noires montant jusqu’aux genoux, mini-jupe en jean... La joueuse est une figure de la mode mais aussi une des power women les plus influentes au monde, bien au-delà du court de tennis.

