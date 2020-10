publié le 07/10/2020 à 13:39

Le mystère reste entier autour du sort de Sophie Pétronin, la dernière otage française dans le monde, aux mains d'un groupe lié à Al-Qaïda au Mali. Alors que son fils Sébastien se trouve à Bamako, ses proches se montrent de plus en plus prudents ce mercredi 7 octobre, alors qu'ils laissaient entendre une libération "dans les prochaines heures", la veille.

Au-delà de la prudence, cela devient même presque de l'incompréhension. Le fils de Sophie Pétronin, Sébastien Chadaud nous a assuré qu'il attendait toujours dans son hôtel de la capitale malienne et qu'il n'avait "rien de plus" concernant des nouvelles ou contacts avec sa mère. Mardi, de nombreuses sources annonçaient pourtant que Sophie Pétronin était libre et en transfert vers un lieu sûr mais la dernière otage française reste, pour l'heure, invisible.

La transaction a-t-elle échoué ? Les islamistes auraient-ils contesté la liste des jihadistes libérés en échange ou s'agit-il d'une difficulté logistique due à la santé fragile de la Française âgée de 75 ans ? Quelque chose ne se passe pas comme prévu quand on sait qu'habituellement, peu de temps s'écoule entre l'annonce d'une libération et les premières images des otages libérés. Plus de 24 heures après les annonces, il n'y a aucune confirmation officielle.

Sciences - Le prix Nobel de chimie a été attribué à la Française Emmanuelle Charpentier et à l’Américaine Jennifer Doudna, ce mercredi 7 octobre. Les deux généticiennes ont mis au point des ciseaux moléculaires, capables de modifier les gènes humains.

Politique - Emmanuel Macron rend visite aux habitants touchés de plein fouet par les pluies torrentielles qui ont fait au moins quatre morts, dans les Alpes-Maritimes. "La nation sera là, présente, dans la durée", a assuré le chef de l'État.

Climat - Septembre 2020 a été le mois de septembre le plus chaud depuis le début des relevés météo. Il rejoint les mois de janvier, mai et juin, qui ont également été les plus chauds jamais enregistrés, en 2020. L'année est en passe de battre le record de 2016.