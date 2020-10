Le prix Nobel de chimie est attribué à des spécialistes de l'édition du génome

et AFP

publié le 07/10/2020 à 11:50

Après le prix Nobel de médecine (découvreurs du virus de l’hépatite C) et le prix Nobel de physique (spécialistes des "trous noirs"), le prix Nobel de chimie a été attribué ce mercredi 7 octobre. Pour cette année 2020, sont distinguées Emmanuel Charpentier et Jennifer A. Doudna pour "le développement d'une méthode pour éditer le génome".

Emmanuelle Charpentier est née en France en 1968, Jennifer A. Doudna aux États-Unis en 1964. Elles ont toutes deux inventé la méthode CRISPR/Cas9, qui permet à partir de "ciseaux moléculaires" de modifier le génome humain. "Un outil pour réécrire le code de la vie", a souligné le jury à Stockholm en annonçant la récompense.

En 2019, le prix Nobel de chimie avait été attribué aux trois inventeurs des batteries au lithium-ion : l’Américain John B. Goodenough, l’Anglais Stanley Whittingham et le Japonais Akira Yoshino. Le comité Nobel avait salué "une révolution technologique" qui a changé de nombreux secteurs de la société.