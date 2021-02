Transports : la SNCF alerte contre l'augmentation du nombre de colis abandonnés

publié le 17/02/2021 à 16:11

Il n'y a jamais eu autant de colis suspects dans les trains, à tel point que la SNCF lance une nouvelle campagne de sensibilisation sur le sujet. En effet, l'intervention des services de déminages prend à chaque fois une demi-heure à une heure de blocage et de trafic désorganisé.

Un paradoxe étrange entre le nombre de voyageurs réduits et l'augmentation du nombre de colis suspects qui s'expliquerait, selon la SNCF par le coronavirus. Le port obligatoire du masque réduit le champ de vision des passagers, une petite valise, un sac ou une sacoche d'ordinateur sont devenus moins visibles qu'avant, ainsi, on a tendance à les oublier plus facilement.

Les agents de la société nationale de chemin de fer ont surtout constaté que les usagers avaient la tête ailleurs. Avec le risque sanitaire, ils font plus attention à leur environnement qu'à leurs effets personnels, au comportement des autres qu'aux objets qu'ils transportent avec eux.

À force de se focaliser sur ce qui se passe à proximité, ils finissent par oublier sur le quai ou dans les rames des choses qui leur appartiennent, d'où cette campagne que vient de lancer la SNCF avec des affiches, des autocollants au sol et des annonces sonores pour sensibiliser ses clients. Même en période de pandémie, il est important de faire attention à ses affaires.