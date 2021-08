Pourquoi les tirs de policiers sur des véhicules augmentent

Ces derniers jours l'ont encore montré, deux blessés graves dans la nuit de dimanche à lundi à Stains, un autre blessé mardi à Rosny-sous-Bois. Notre rédaction s'est intéressée à ces tirs de policiers qui visent dans la majorité des cas des véhicules. Ces tirs ont augmenté de plus de 30% ces dernières années.

Le basculement s'effectue en 2017. La colère gronde alors dans les rangs de la police après la violente attaque au cocktail molotov de Viry-Châtillon. L'exécutif jugule la crise grâce, entre autres, à la modification de la loi sur l'usage des armes des policiers. Plus question de s'en tenir à la seule situation de légitime défense. Désormais, les fonctionnaires de police identifiables peuvent tirer pour immobiliser une voiture par exemple.

Résultat, dès l'entrée en vigueur de ce nouveau texte, on constate un pic du nombre de tirs sur des véhicules. 202 tirs sont recensés en 2017, soit une hausse de 47% en un an. Au total, sur la période de 2012 à 2020, on constate une augmentation de 32%.

Les défenseurs des droits de l'Homme dénoncent un usage disproportionné des armes et un traitement judiciaire trop indulgent de ce type de dossier. Mais une source policière haut placée l'assure : l'évolution de la loi n'a pas entrainé d'abus, les dérapages sont rares, dit-elle, même si elle admet que les tirs sur des véhicules aboutissent rarement à des interpellations.