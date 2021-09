Marseille : le trafic de drogues est "un problème enraciné depuis 20 ans", estime un spécialiste

"Marseille en grand". C'est le nom du plan déployé par Emmanuel Macron pour endiguer le trafic de drogue et la délinquance dans la cité phocéenne. Mais cela suffira-t-il ? Pas tout à fait selon Jérôme Pierrat, journaliste spécialiste du grand banditisme et du crime organisé. "Cela fait dix ans qu'il y a des plans successifs pour essayer d'endiguer le trafic, pour essayer de 'nettoyer' les quartiers, explique-t-il. Et puis, on voit bien qu'il y a une espèce de constat d'échec."

Le problème est bien plus profond. "C'est enraciné depuis 20 ans, le phénomène n'est pas nouveau, poursuit Jérôme Pierrat sur RTL. On l'a vu grossir, grossir, malheureusement sans grandes réponses en face ou en tous cas, de réponse efficace."

Il s'agit selon lui d'agir sur le long terme. "Relancer la mixité sociale, désenclaver ces quartiers, oui ça serait sans doute la solution", estime-t-il. Mais envoyer les forces de l'ordre ponctuellement ne peut pas être efficace. "Cette espèce de jeu du chat et de la souris ne sert pas à grand-chose, c'est mettre des pansements sur des plaies. Il faudrait travailler en amont, sur les causes." Par exemple, sur les filières internationales ou sur les filières d'approvisionnement.