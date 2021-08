Les infos de 6h - Tirs de policiers en Seine-Saint-Denis : vers une légitime défense

La garde à vue des deux policiers qui ont grièvement blessés par balles deux personnes à Stains en Seine-Saint-Denis a été levée ce mardi 17 août. Le Parquet de Bobigny écarte à ce stade l'intention d'homicide. Dans la nuit de ce lundi, les agents avaient ouvert le feu sur un véhicule qui refusait d'être controlé. Les deux agents plaident la légitime défense.

Avant même le contrôle, le véhicule ne roulait pas droit et avançait dangereusement sur un boulevard. Quand les policiers l'arrêtent, le conducteur fait d'abord mine de stopper sa voiture, mais effectue brusquement plusieurs manœuvres dangereuses, marche arrière et avance rapide. Un des policiers doit s'écarter pour ne pas être percuté, un autre fonctionnaire se trouve renversé à l'intérieur de l'habitacle par la vitre côté conducteur. C'est à ce moment là que les deux agents de la BAC tirent.

Selon leur avocat, Maître Laurent Franck Liénard, ils n'avaient pas d'autre choix : "Ils ont ressenti un danger imminent de mort, ils se sont vus mourir et n'avaient que leur arme de service pour empêcher ce véhicule d'écraser des gens. Ils ont tiré sur un homme, c'est extrêmement lourd, j'ai un de mes clients qui avait passé 12 ans dans la police et qui n'avait jamais tiré ni confronté à une telle violence".

Le conducteur de la voiture et sa passagère, gravement blessés, ont été pris en charge et hospitalisés et leur pronostic vital n'est plus engagé. À ce stade, le parquet écarte l'intention d'homicide. Les deux policiers seront convoqués ultérieurement devant un juge d'instruction.

