publié le 30/11/2020 à 09:39

Les premières vaccinations pourraient avoir lieu fin décembre-début janvier, selon le gouvernement. L'exécutif entend en tout cas être prêt à cette date si un vaccin contre le coronavirus sûr et efficace est approuvé d'ici-là. Reste à savoir qui sera vacciné. Ce lundi 30 novembre, la Haute Autorité de Santé a estimé que les personnes âgées résidant en Ehpad doivent être prioritaires.

"Compte tenu du nombre limité de doses qui seront disponibles au démarrage de la campagne de vaccination", ce sont ces personnes âgées vivant en maison de retraite qui doivent recevoir le vaccin "à l'arrivée des toutes premières doses". Cela concerne un effectif "de l'ordre de 750.000 personnes".

Avec les résidents, ce sont les salariés de ces établissements "qui présentent eux-mêmes un risque de forme grave (professionnels de plus de 65 ans et/ou avec comorbidité(s))", soit 90.000 à 100.000 personnes qui devront être prioritaires, précise la HAS.

Il s'agit d'une première phrase, sur "cinq phases progressives" définies par la HAS pour "protéger en priorité les plus vulnérables et ceux qui s'en occupent", a expliqué sa présidente Dominique Le Guludec au cours d'un point presse en ligne. Ces recommandations "seront à actualiser et à adapter en fonction des données sur chaque vaccin, de leur disponibilité effective et des tensions éventuelles sur l'approvisionnement".

Quatre autres phases

Dans un deuxième temps, ce sont l'ensemble des personnes âgées qui devront être vaccinées, d'abord "les personnes ayant plus de 75 ans, puis les personnes de 65 à 74 ans ayant une comorbidité, puis les autres personnes de 65-74 ans". Dans cette même deuxième phase, seront aussi concernés les "professionnels du secteur de la santé, du médico-social et du transport sanitaire, en priorisant les professionnels âgés de plus de 50 ans" ou présentant un facteur de risque de forme grave.

La troisième phase devrait permettre de vacciner "l'ensemble des personnes de plus de 50 ans ou de moins de 50 ans mais à risque de forme grave du fait de leurs comorbidités" ainsi que "l'ensemble des professionnels du secteur de la santé et du médico-social" et les "professionnels issus des secteurs indispensables au fonctionnement du pays" (sécurité ou éducation par exemple).

La HAS recommande d'élargir dans un quatrième temps aux "professionnels dont l'environnement de travail favorise une infection (contacts réguliers du public, milieu clos...)" et aux "personnes vulnérables ou précaires ayant un pronostic moins favorable en cas d'infection par la Covid-19 (résident en hôpital psychiatrique, sans domicile fixe, détenus...)".

Enfin, dans une cinquième et dernière phase, "sous réserve que les allocations de doses vaccinales auront été suffisantes pour vacciner chacune des populations prioritaires, la vaccination des personnes de plus de 18 ans et sans comorbidité pourrait alors être initiée".