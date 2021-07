À Perpignan, un restaurateur subit les foudres de tous les anti-vaccins et des opposants au passe sanitaire. Son tort : avoir voulu expérimenter ce fameux passe en avance et l'avoir défendu sur une chaîne d'informations. Depuis, il vit un calvaire, son nom et son numéro de téléphone ont été jetés en pâture. Et sur les réseaux sociaux il s'est fait traiter de nazi et de collabo.

Une plainte a été déposée hier et l'UMIH, l'Union de métiers et des industries de l'hôtellerie demande au gouvernement de créer une nouvelle infraction pour les auteurs de telles insultes. "Il faut qu'il y ait un délit. À partir du moment où nous appliquons une mesure, il est normal qu'un délit résulte et qu'une peine soit prononcée contre les personnes qui agressent, qui menacent, qui insultent, qui ne veulent pas se soumettre à la règle", insiste Brice Sannac, président de l'UMIH dans les Pyrénées-Orientales.

"Nous sommes très inquiets de l'application de ce passe sanitaire dans nos établissements", poursuit-il. Déjà, parce que l'État nous met en première ligne, pour assumer ce qui est censé être son rôle. Nous allons contrôler l'accès sur des grands espaces publics en plein air, les terrasses. On a besoin que le gouvernement assume un peu ses responsabilités sur ce passe sanitaire et surtout nous vienne en aide parce que ce n'est pas à nous de faire respecter la loi et surtout de subir les velléités d'une tranche de la population".

