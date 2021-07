Jeux Olympiques 2021 : Teddy Riner, les raisons d’un échec

L'événement de la nuit à Tokyo, c'est la défaite de Teddy Riner, qui n'aura pas de 3e médaille d'or aux Jeux Olympiques. Cruelle désillusion pour le Français qui voulait entrer dans la légende, être le premier judoka chez les lourds à remporter 3 titres olympiques comme l'avait réussi la légende japonaise Tadahiro Nomura chez les -60 kg. Seulement voilà, le colosse Français a chuté en quarts de finale face au Russe Tamerlan Bashaev.

Tout au long d'un combat tendu, le Russe ne s'est jamais vraiment montré dangereux, récoltant même deux pénalités, mais il a sauté sur l'unique occasion qui s'est présentée à lui dans le golden score pour battre l'immense favori tricolore. Une défaite sur waza-ari. "C'est très dur. Il était venu que pour l'or. Il faut être au rendez-vous, tu n'as pas le droit à l'erreur, il a fait une toute petite erreur", a réagi Stéphane Nomis, président de la Fédération française de judo.

Selon lui, "il n'est pas question de physique. Ce n'est pas physiquement qu'il a craqué, c'est techniquement". On sait que depuis 5 mois Teddy Riner avait démarré une course contre-la-montre après s'être blessé au genou. Le judoka avait d'ailleurs caché cette blessure, révélée la semaine dernière. Ce vendredi, on a pu l'observer moins mobile et alors qu'il attendait de disputer son quart de finale, le programme avait pris du retard, Teddy a demandé à s'assoir sur une chaise pendant que son adversaire Bashaev faisait les 100 pas.

Une médaille de bronze à aller chercher

Il peut quand même remporter une médaille à la délégation tricolore, une médaille de bronze. Pour cela, il doit encore remporter deux combats, à commencer par celui des repêchages contre le Brésilien Silva, médaillé de bronze aux Jeux de Rio. À 32 ans, est-ce qu'on peut espérer le voir en 2024 à Paris ? Cette défaite est presque ce qui pouvait lui arriver de mieux pour aller à Paris, pour qu'on ait le bonheur de le voir à Paris. Il va vouloir aller chercher son troisième titre olympique, qui plus est à Paris devant son public, parce qu'on sait que sa fratrie, son clan, lui a manqué aujourd'hui.