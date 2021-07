Passe sanitaire : comment télécharger le document ?

L'indispensable de l'été. Déjà obligatoire dans tous les lieux prévus pour des activités culturelles, sportives et de loisirs accueillant au moins 50 personnes, le passe sanitaire s'étend à partir du lundi 9 août aux cafés, bars et restaurants, même en terrasse, mais aussi dans certains centres commerciaux, les hôpitaux et les maisons de retraite.

Durant le mois d'août, pendant lequel de nombreux Français vont partir en vacances, le passe sanitaire devient également nécessaire pour voyager à bord d'un avion ou d'un train. Pour pouvoir bénéficier de ce document, il faut respecter au moins une des trois conditions suivantes : être pleinement vacciné, déclarer un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h ou être rétabli de la Covid-19 depuis plus de 11 jours et moins de six mois.

Pour les premiers, qui présentent un schéma vaccinal complet, à l'issue de la deuxième injection, un QR code vous est fourni. Scannez-le ou imprimez-le afin de pouvoir le ressortir à tout moment depuis votre téléphone ou en format papier. Vous pouvez aussi enregistrer ce document à travers l'application TousAntiCovid. Pour ce faire, rendez-vous sur l'onglet "Mon carnet" et suivez les instructions.

Pour les non-vaccinés

Au cas où vous ne seriez pas pleinement vacciné, vous pouvez tout de même bénéficier du passe sanitaire. Si vous effectuez un test PCR ou antigénique de moins de 48h, un document vous serez également fourni. Celui-ci fera alors office de passe sanitaire pendant deux jours.

Enfin, si vous avez récemment été contaminé par le virus, vous pouvez faire usage de votre certificat d'immunité. Ce document prouvera votre contamination dans les six derniers mois et une rémission depuis au moins onze jours. Il aura la même utilité qu'un certificat de test PCR.