À Paris, une infirmière qui travaillait au centre de vaccination de l'hôpital Sainte-Anne vient d'être suspendue. Elle est soupçonnée d'avoir établi de faux certificats de vaccination. Il s'agit d'une infirmière vacataire venue en renfort dans le centre hospitalier, il y a un peu moins d'un an.

La direction de l'hôpital nous indique que tout se passait bien avec cette infirmière, mais il y a deux semaines, quand la vaccination s'ouvre à tous les adultes, ses collègues repèrent un changement dans son comportement.

Elle insiste pour s'occuper personnellement de certains patients qui viennent se faire vacciner. Étrangement, il est indiqué que tous ces patients ont déjà eu la Covid-19, qu'ils n'ont donc besoin que d'une seule injection. Elle insiste pour rester seule avec eux, sans médecin, ni autre soignant dans le box.

Intrigués, ses collègues réalisent que ses patients repartaient bien avec leur certificat de vaccination, mais sans avoir été piqués. Selon nos informations, ce petit arrangement aurait concerné entre 30 et 100 personnes.

Rapidement informée, la direction de l'hôpital a rompu le contrat avec cette infirmière en fin de semaine dernière et a fait un signalement au procureur de la République. Contactée par RTL, l'ARS d'Île-de-France précise qu'il s'agit d'un cas isolé et qu'elle n'a reçu, aucun autre signalement de ce type.

