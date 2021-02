publié le 01/02/2021 à 13:35

L'épouvantable calvaire du petit Tony, cet enfant de trois ans qui a été battu à mort. Ce matin s'est ouvert devant les Assises de la Marne, le procès du compagnon de sa mère, jugé pour l'avoir frappé, tandis que la mère comparait elle, pour non dénonciation de crime.

Au Palais de Justice de Reims, un huis clos de violences inouïes notamment pendant la dernière semaine de la vie de l'enfant. Pendant six jours, Tony a notamment eu le nez cassé par un coup de poing de son beau-père et la lèvre fendue. Il a reçu plusieurs coups de poing au ventre, il ne mangeait plus, sa mère ne l'envoyait plus à l'école, elle prétextait une gastro entérique aux policiers qui l'ont entendue en garde à vue après le décès de l'enfant.

Elle a d'abord raconté qu'elle ne se rendait pas compte de la gravité de l'état de Tony puis qu'elle a eu peur de l'emmener chez le médecin, de ne pas pouvoir expliquer ses traces de coups et par amour pour son nouveau compagnon.

La Cour s'intéresse particulièrement au rôle de la mère. Pourquoi n'a-t-elle pas donné l'alerte plus tôt ? Était-elle sidérée, effrayée par toute cette violence ? Solidement posée sur son banc, la jeune femme écoute sans broncher. Elle risque 5 ans de prison et son compagnon 30 ans de réclusion criminelle.

