publié le 09/08/2019 à 12:59

Le temps du recueillement est venu à Signes dans le Var, où avaient lieu ce matin les obsèques du maire Jean-Michel Mathieu, tué alors qu'il tentait d'empêcher des ouvriers de décharger illégalement des gravats. Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des Territoires, en a profité pour lire un message d'Emmanuel Macron, qui promet "une réponse ferme et exemplaire aux incivilités et à la dégradation du sens de l'État et de la Nation".

L'hommage a débuté avec une procession. Le cercueil a fait le tour du village varois accompagné des habitants, avant d'être acheminé vers l'église où a eu lieu la cérémonie religieuse. Avec les proches et les élus, le cortège s'est ensuite rendu au cimetière de la commune où Jean-Mathieu Michel a été inhumé dans le caveau familial.

La légion d'honneur à titre posthume a été remise par Jacqueline Gourault au maire décédé lundi dernier. "Quelque part, c'est la République qui est atteinte au travers de cette commune. La légion d'honneur c'est la marque de la reconnaissance de la Nation à ce maire qui a incarné une République blessée", a déclaré Gérard Larcher, le président du Sénat, également présent.

