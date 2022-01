Isabelle et Patrick Balkany, le 5 mai 2021, devant la Cour de Cassation de Paris

Les époux Balkany sont de retour sur le plan judiciaire. Ils avaient été condamnés en mars 2020 à trois ans de prison ferme pour fraude fiscale. Patrick Balkany avait même été incarcéré pendant cinq mois. Depuis, ils devaient effectuer leurs peines sous bracelet électronique avec assignation à résidence. Cette mesure de bracelet électronique a été révoquée lors d'une audience mi-décembre au tribunal d'Evreux.

Les époux vivent depuis plusieurs mois sous bracelet électronique dans leur propriété du moulin de Cossy à Giverny, dans l'Eure. Les Balakany doivent respecter des règles, des horaires de sortie, et tout cela, semble-t-il, n'a pas été respecté. Le tribunal d'Evreux a donc décidé de révoquer ce placement sous bracelet, effectif depuis un peu plus d'un an. Cela fait suite à des centaines d'incidents révèlent nos confrères de Mediapart.

L'avocat du couple évoque des problèmes de sonnerie et un peu de désinvolture. "Ils n'ont pas le droit de sortir de la maison, mais quand le chien sort, ils courent après", raconte Maître Pierre-Olivier Sur, "Quand le facteur passe, ils vont au portail. Le dispositif a enfin été réglé pour qu'il n'y ait plus d'incident", ajoute l'avocat. Les Balkany ont fait appel, la décision est donc suspendue avant une nouvelle audience dans les prochaines semaines.

L'ancien maire de Levallois n'en a pas fini avec la justice. Il est également mis en examen dans une enquête pour utilisation frauduleuse de locaux municipaux.

