Marchands de sommeil : les dessous d'un véritable fléau en Seine-Saint-Denis

et Joanna Wadel

publié le 24/01/2019 à 22:01

Un père, une mère, leur fils et sa compagne sont poursuivis pour avoir logé et blanchi de l'argent dans plusieurs immeubles insalubres du département. Le phénomène, favorisé par lenteur des procédures, atteint des records dans le 93. On estime à 4.000 le nombre de logements jugés indignes dans ce secteur.



Les mairies des communes touchées organisent localement la lutte contre les marchands de sommeil. Comme à Saint-Denis, où une brigade spéciale a été mise en place. Une vingtaine de personnes œuvrent chaque jour dans cette équipe qui inspecte les appartements de la ville, pour débusquer de nouveaux taudis.

Arthur Dirian est l'un d'entre-eux. Chaque année, l'inspecteur de salubrité contrôle 200 logements de la commune. Alors qu'il visite un pavillon à la façade fraîchement rénovée, l'homme découvre une résidente qui vit depuis vingt ans à l'étage, dans une petite surface rongée par les fuites d'eau, où les moisissures se propagent. Son propriétaire lui impose un loyer de 500 euros mensuels et refuse de financer l'isolation.

Un permis de louer pour pallier le mal-logement

Un profil récurrent pour la brigade chargée d'évaluer la salubrité des habitations du département. "On rencontre beaucoup sur ce type d'habitations de problèmes d'étanchéité, de problèmes d'équipement et d'installations électriques qui ne sont pas aux normes, c'est frappant.", assure l'un des inspecteurs.



Afin d'empêcher la location d'appartements vétustes, un permis de louer est à l'essai depuis le 1er janvier 2019. Cette mesure impose à tout nouveau propriétaire en centre-ville, de laisser les agents visiter son bien avant de le louer. S'il ne s'y soumet pas, il encoure 5000 euros d’amende.

100.000 marchands de sommeil

Dans l'attente de mesures plus probantes que la simple amende dissuasive, une centaine de procédures serait en cours en ce moment en France. On estime à 100.000 le nombre de marchands de sommeil sur le territoire, selon le rapporteur de la mission gouvernementale Habitat indigne.



Il faut désormais trouver comment simplifier les procédures, qui prennent en moyenne 2 ans. Treize polices administratives s’occupent actuellement du sujet, l’idéal serait donc d'établir une gouvernance unique.



Sur ces treize équipes, seules quatre sont dédiées à la traque des marchands de sommeils dans le département record de Seine-Saint-Denis. Les mairies sont donc contraintes d'organiser des actions compensatoires, en attendant les renforts.