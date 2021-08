Dans la cité des Marronniers à Marseille, un adolescent de 14 ans a été tué hier soir. Deux autres mineurs ont été blessés par balles. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, en déplacement à Gardanne non loin de Marseille, ne s'est pas rendu dans le quartier de la fusillade. Il a néanmoins dénoncé "une terreur qui s'installe dans des quartiers qui sont la proie de trafiquants de drogue".

Concernant les victimes, Ryan, 14 ans, était inconnu de la justice mais fiché par les policiers pour être l'un des guetteurs de la cité des Marronniers, ce qu'ont confirmé certains habitants. Il a sciemment été visé par le tireur qui l'a poursuivi sur quelques mètres avant de l'abattre. Était-ce l'adolescent directement ou le réseau de trafiquant qui était visé ? C'est une des questions que se posent encore les enquêteurs ce jeudi 19 août.

L'autre adolescent était suivi par une juge pour enfants, selon le procureur, mais pas plus d'informations à son sujet. Enfin, le scooter T-Max qui a servi pour cette équipée macabre n'a pas encore été retrouvé.

À écouter également dans ce journal

Incendie dans le Var - La situation semble s'améliorer sur le front des incendies dans le Var. Le feu n'est toujours pas fixé, 1.200 pompiers restent mobilisés. Mais les conditions météo sont aujourd'hui plus favorables puisqu'il y a beaucoup moins de vent. Les habitants commencent à constater l'ampleur des dégâts.

Finistère - Une jeune femme de 18 ans a été retrouvée morte à son domicile de Morlaix. Son conjoint, un homme d'une trentaine d'années est en garde à vue. Il s'agit d'un individu déjà condamné pour violences conjugales. La justice avait par ailleurs missionné une association de victimes auprès de la jeune femme, mais celle-ci avait visiblement refusé son aide.

Rentrée scolaire - Le ministre de l'Education nationale faisait ce jeudi 19 août sa rentrée à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine). Jean-Michel Blanquer a un peu précisé le protocole sanitaire, décrivant une "rentrée scolaire la plus normale possible" et a rappelé que le passe sanitaire ne sera pas obligatoire.