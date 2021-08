Marseille : un adolescent de 14 ans tué par balles, deux autres blessés

Un adolescent de 14 ans a été tué par balles dans cité des Marronniers dans le 14e arrondissement de Marseille, a indiqué le parquet, confirmant une information de nos confrères de La Provence. Deux autres mineurs, âgés de 14 et 8 ans ont également été blessés. Les faits se sont déroulés vers 22h30 mercredi 18 août.

"Il y a l'intervention d'une moto avec a priori deux personnes armées d'au moins un fusil d'assaut, type kalachnikov, qui ont fait feu (...) dans la rue", a précisé à l'AFP le parquet. "Un adolescent de 14 ans a été tué et il y a eu deux blessés", un autre jeune de 14 ans et un enfant de huit ans, ce dernier ayant été touché légèrement.



Plus d'informations à venir sur RTL.fr