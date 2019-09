publié le 05/09/2019 à 08:22

Il ne se représentera pas aux municipales de 2020. Francis Boy, le maire de Saint-Ybars, dans l’Ariège, se dit exaspéré par les menaces et les agressions à répétition dont sont victimes les élus. Ce lundi 2 septembre, il a été blessé par une femme qui poursuivait sa fille avec un couteau dans le cimetière du village.

"Je suis très fatigué de cette violence. On m'a détruit la voiture à plusieurs reprises", a t-il dénoncé au micro de RTL. "Les gens ne respectent plus l'autorité", a-t-il poursuivi. Alors que les prochaines élections municipales auront lieu en mars prochain, il confirme ne pas vouloir briguer un autre mandat : "J'essaie de me préserver, j'ai peur pour ma santé".

"Il faut que l'État reprenne l'autorité sur la sécurité. Les gens se sentent à l'abri de toute sanction", a-t-il conclu. Selon une enquête publiée il y a quelques mois, 1 maire sur 2 ne souhaite pas se représenter aux prochaines élections municipales.

