publié le 15/04/2021 à 13:33

Un pédophile a été piégé au Havre. Cet homme, âgé de 52 ans a été arrêté hier après-midi, mercredi 15 avril, pensant avoir donné rendez-vous à une petite fille de 12 ans qu'il avait contactée sur Facebook. L'enfant avait été créé virtuellement par une association qui travaille avec les forces de l'ordre.

C'est la police du Havre qui a interpellé cet homme, repéré il y a deux mois sur les réseaux sociaux. Dans ses discussions avec la fillette virtuelle, il lui avait clairement dit : "ça t'excite pas un peu de parler de sexe avec un grand". L'association Les enfants d'Argus n'avait depuis cessé de le pister.

Lambert Argus, son responsable, développe leur manière de procéder. "On a des enfants virtuels sur une multitude de réseaux sociaux. Et comme à chaque fois, on ne fait jamais de proposition, on ne fait jamais de demandes d'amis. On n'a aucune photo où ces enfants seraient en maillot de bain ou dans une position scabreuse en jouant d'eux-mêmes", affirme-t-il.

Pour piéger le pédocriminel, l'association prend le temps de discuter :"On lui précise immédiatement en général notre âge. Dans les 2-3 premiers jours, on reçoit les premières photos, vidéos, ou les premières explications de leur part sur comment faire l'amour. On ne fait absolument rien sans la police, sans la gendarmerie ou sans les magistrats. L'interpellation s'est très bien passée. Il a été interpellé là où lui-même avait donné un rendez-vous à la petite fille de 12 ans", a indiqué Lambert Agrus.

Ce mercredi 15 avril, cet individu est toujours en garde à vue dans les locaux de la police havraise.

