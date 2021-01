Yvelines : un ancien policier jugé pour des actes pédophiles

publié le 18/01/2021 à 22:01

L'homme est soupçonné d'avoir commis des actes sexuels sur une douzaine d'enfants. Le procès d'un ancien policier de 34 ans pour "viols sur mineurs et détention, diffusion et enregistrement d'images pédopornographiques" va prochainement s'ouvrir à Versailles. En septembre dernier, l'individu avait été renvoyé par le parquet devant la cour criminelle des Yvelines.

Comme le rapporte Le Parisien dimanche 17 janvier, ce fonctionnaire exerçait à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Il est soupçonné d'avoir violé et agressé sexuellement une douzaine d'enfants, entre 2 et 8 ans, entre les années 2012 et 2018. Les actes pédocriminels auraient été commis en dehors de la région parisienne, à Orleix (dans les Hautes-Pyrénées), Aurensan, Tarbes, Alix (en Seine-Maritime) et Biscarrosse (dans les Landes).

Selon une source proche de l'affaire, relayée par le quotidien, les victimes étaient des garçons et des filles et faisaient partie de sa famille ou étaient des enfants d'amis, que l'ex-policier gardait "pour rendre service".

Un réseau pédocriminel découvert

L'ancien policier de 34 ans a été arrêté à la suite d'une enquête ouverte en février 2018 par la sûreté départementale des Yvelines enquête depuis février 2018. Cette enquête avait été diligentée après l'arrestation d'un suspect aujourd'hui âgé de 27 ans, avait qui il aurait échangé des images pédophiles par carte postale et sur la messagerie cryptée Telegram. Le policier trentenaire devrait passer aux aveux.

Toujours selon Le Parisien, trois autres individus ont été arrêtés à Nice (dans les Alpes-Maritimes), Nancy (en Meurthe-et-Moselle) et à Lille (dans le Nord). Ils sont soupçonnés d'être au cœur de ce même réseau pédocriminel, et seront jugés dans leur département.