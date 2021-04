publié le 03/04/2021 à 17:07

Une scène d'horreur dans le quartier des Neiges, au Havre. Une femme a été tuée de plusieurs coups de couteau par son mari devant ses cinq enfants, jeudi 1er avril rapporte l'AFP. La victime, une mère de famille âgée de 36 ans, gisait sur le palier lorsque les policiers ont été dépêchés sur place. L'homme, de nationalité syrienne comme la victime, a été interpellé et mis en examen, vendredi, pour meurtre sur conjoint, a indiqué le parquet de la ville.

D'après le procureur de la République du Havre, Bruno Dieudonné, la victime a été "frappée de plusieurs coups de couteau". Lors des auditions devant les forces de l'ordre, le mis en examen "a été assez confus dans ses explications", a-t-on précisé. L'individu, âgé de 45 ans, a été placé en détention provisoire et encourt la réclusion criminelle à perpétuité, précise le journal Paris Normandie.

"Il ne s'est pas exprimé devant le juge d’instruction et le juge de la liberté et de la détention au regard de son état physique et mental", a indiqué son avocate Me Valérie Giard. Elle n'a pas souhaité s'exprimer "sur le fond du dossier" pour le moment.