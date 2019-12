Marseille : quand un distributeur de billets double les retraits

publié le 10/12/2019 à 01:34

Ce samedi 7 décembre, les Marseillais ont eu le droit à leur miracle de Noël : non pas de la neige, mais de l'argent. Et encore plus surprenant, ils ne venaient pas du ciel mais... de leur banque.

Le distributeur de billets de la Caisse d’Epargne, dans le quartier du Merlan, distribuait en effet le double du montant demandé par le client. "Tu tapais 20, il distribuait 40. C’était comme ça depuis le début de l’après-midi. Un truc de fou !", a témoigné un jeune homme au quotidien La Provence.

Sur les réseaux sociaux, le bug ne tarde pas à s'ébruiter, comme le rapporte le quotidien 20 Minutes, et bientôt une centaine de personnes n'agglutinent devant la banque. "La population s’est déplacée en masse, ça n’avançait plus sur la route", a écrit un témoin sur Facebook. La Provence rapporte qu'il a fallut "plusieurs équipages de fonctionnaires de la sécurité publique pour ramener le calme", avant qu'un technicien mette le distributeur hors d’usage.

Gros bug du distributeur du merlan tellement ça s’est fini en bagarre et y’a eu les flics pic.twitter.com/bnfVlihaaE — Yass Sourire 9️⃣⚡️⚽️ (@YassinZanani) 8 décembre 2019

Pour l'instant, on ignore si les sommes récoltées devront être remboursées ou s'il s'agit réellement d'un généreux cadeau de Noël.