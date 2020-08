publié le 11/08/2020 à 14:05

Un violent incendie s'est déclaré dans la nuit du lundi au mardi 11 août, rue de la Liberté, dans le centre de Vincennes, provoquant la mort de deux personnes. 150 pompiers ont été mobilisés pendant plus de 4h pour éteindre les flammes.



"On a été réveillés cette nuit par une explosion. Je revois encore ces lueurs de flammes rouges orangées, très fortes, très vives. Tout l'immeuble s'est complètement embrasé et a mis feu à l'autre partie", témoigne Alain au micro de RTL. "Cet endroit était dangereux parce que peu d'accès, peu de moyens d'aller dans ce lieu. Et puis, tout d'un coup, on a vu tout s'enflammer. On a appelé les pompiers", poursuit-il.

"Ça a été un incendie très violent, très dur. Le temps n'a plus d'incidence à ce moment-là. On essaie simplement d'hurler à une dame 'Courage, il faut résister'. Je me dis qu'on a pu faire très peu de choses", conclut-il.

