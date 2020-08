Mouvement de foule à Cannes : que s’est-il passé ?

publié le 11/08/2020 à 11:52

Lundi 10 août, 23h40, des passants à Cannes tentent de se mettre à l'abri face à ce qu'ils pensent être une menace. Sur les réseaux sociaux, les vidéos de scènes de panique circulent, alors que certains évoquent des coups de feu non loin de la Croisette.

"C'est parti simplement d'une personne qui a crié 'coups de feu, fusillade'", explique le maire de Cannes David Lisnard, "la rumeur a prospéré jusqu'à penser qu'il y avait des forcenés ou un règlement."

Et pourtant, il n'y a en réalité eu "pas de coup de feu, pas de pétard, pas d'altercation avec la police", relate l'élu cannais. Ce qui ne signifie pas que le mouvement de foule fut sans conséquence : 37 personnes ont été légèrement blessées et des dégâts matériels sont à regretter.

"Notre restaurant était plein, tout le monde s'est levé et a renversé les tables donc on a eu énormément de dégâts", confirme le gérant d'un café, "tu penses tout de suite au Bataclan, à l'attentat de Nice, et les gens paniquent. 10 minutes après, quand on se repose, on se dit que ce n'est que de la casse et de l'argent perdu."