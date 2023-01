"Il me manque de la chair" : un homme attaqué par deux rottweilers raconte son calvaire

Un homme de 55 ans, officier de réserve dans l'armée, courait quand deux rottweillers lui ont sauté dessus, à Draguignan dans le Var. Depuis son lit d'hôpital, il raconte pour RTL l'horreur qu'il a vécu. "Je courais depuis cinq ou six minutes lorsque j'ai aperçu deux chiens qui arrivaient face à moi, qui ne manifestaient pas spécialement d'agressivité... jusqu'au moment où ils m'ont attrapé et m'ont sauté dessus".

"Il n'y a rien eu de préliminaire. Ils ont commencé par m'attaquer les bras. Un des deux m'a mordu le mollet, m'a fait tomber avec mon visage à hauteur des gueules des deux chiens, dont un continuait à me mordre le mollet en me traînant au sol. J'ai essayé d'utiliser les colliers des chiens pour me relever et ils m'ont fait tomber une deuxième fois. Et c'est à ce moment-là que le propriétaire est arrivé, fort heureusement, et a récupéré ces chiens parce que je pense que je n'aurais pas pu durer 20-30 secondes de plus.

"Ils m'ont mangé, il me manque de la chair. J'ai déjà plus de 120 points (de suture) qui ont été posés. C'était là une lutte désespérée pour la vie. J'étais complètement conscient que c'était une question de secondes, parce que j'avais deux molosses sur moi. Je sentais l'odeur du sang. Vu la douleur, je n'aurais pas duré comme ça très longtemps. Je me suis vu mourir". Une enquête a été ouverte. Le propriétaire des animaux est poursuivi pour blessures involontaires.

À écouter également dans ce journal

Réforme des retraites - La jeunesse se mobilise contre la réforme des retraites à Paris. La manifestation est soutenue par La France Insoumise avec en tête de cortège Jean-Luc Mélenchon.

Open d'Australie - Caroline Garcia s'est qualifiée pour les 8ᵉ de finale à l'Open d'Australie. Elle représente le denier espoir français de la compétition.

Coupe de France - Les amateurs de l'Olympique Strasbourg s'apprête à affronter Angers en 16es de finale de la Coupe de France de football.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info