INVITÉS RTL - Coupe de France : Akrour défie l'OL avec Chambéry, Lavenant parle du mythe Les Herbiers

Respectivement tombeurs de Aubagne (National 2) et de Pontivy (Régional 1) en 32es de finale de la Coupe de France lors du premier week-end de l'année 2023, Chambéry (N3) et Les Herbiers (N2) vont se frotter à deux écuries de Ligue 1 en 16es : Lyon pour le club savoyard, samedi 21 janvier à 15h30, Reims pour le club vendéen à 18h.

Pour tenter de créer l'exploit face à des Lyonnais à la peine en championnat (9es après deux défaites à domicile et un nul), Chambéry va notamment s'appuyer sur l'expérience de Nassim Akrour. Toujours présent à l'âge de 48 ans, l'ancien international algérien (18 sélections, 6 buts) passé par la Ligue 1 avec Troyes et Grenoble dans les années 2000 explique sa longévité par la "préparation invisible".

"Pour préparer son corps au mieux, il faut travailler en dehors, faire les soins correctement, se reposer, avoir une bonne hygiène de vie (...) Je m'amuse, je prend du plaisir aujourd'hui. On verra demain, après-demain, après le match de samedi (...) Je préfère jouer au foot que d'aller courir tout seul". Face à l'OL, Nassim Akrour s'attend bien sûr à un "match difficile".

On se doit de continuer à faire rêver les supporters Alexandre Lavenant, capitaine des Herbiers

Un an après s'être frotté au PSG de Kylian Mbappé avec Vannes (0-4), déjà en Coupe, Alexandre Lavenant va de son côté tenter de faire tomber le Stade de Reims, 11e de L1 invaincu depuis 12 rencontres toutes compétitions confondues. "En duel avec mon attaquant, je vais pouvoir me resservir de ce que j'ai vu, de ce que j'ai appris".

Le défenseur et capitaine de 27 ans espère que le club des Herbiers va jouer avec ses "forces", de jouer son jeu "surtout" et de "ne pas essayer de calculer ce qui va se passer" pour "les embêter le plus possible". Alexandre Lavenant sent aussi que l'héritage la finale de la Coupe de France 2018 "est énorme". Cette finale (perdue 2-0 face au PSG) "est encore dans toutes les têtes. On se doit de continuer à faire rêver les supporters".

