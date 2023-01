Open d'Australie : Caroline Garcia en 8es après une belle frayeur

Heureuse, dans la douleur. Caroline Garcia (4e mondiale) est venue à bout de l'Allemande Laura Siegemund, 158e mondiale, samedi 21 janvier au 3e tour de l'Open d'Australie à Melbourne. La Française a dû se battre pour renverser un match très mal entamé (1-6, 6-3, 6-3). "Elle a très bien joué, a très bien utilisé la vitesse de ma balle", a reconnu la Lyonnaise de 29 ans, qui affrontera la Polonaise Magda Linette ou la Russe Ekaterina Alexandrova pour une place en quarts de finale.

Le premier set de la Française, désormais seule représentante bleu-blanc-rouge dans le tournoi, a été compliqué avec seulement quatre coups gagnants pour 16 fautes directes. Ce n'est qu'au deuxième set que le niveau entre les deux joueuses s'est équilibré. "Le dernier jeu était à l'image du match. Elle a été capable de me lire très bien", a détaillé la Française.

C'est elle qui a conclu sur le service de Siegemund alors que l'Allemande avec eu trois occasions de reporter le jeu. "J'étais très nerveuse et dès le début du match, l'ambiance était formidable, merci pour ça. J'étais au bord du gouffre, j'avais l'occasion d'aller en deuxième semaine et il fallait au moins que je me batte. J'ai eu beaucoup de soutien, ça m'a beaucoup aidée", a déclaré Caroline Garcia après le match.

Les résultats de samedi 21 janvier :

3e tour (simple hommes) :

Andrey Rublev (RUS/N.5) bat Daniel Evans (GBR/N.25) 6-4, 6-2, 6-3

Holger Rune (DEN/N.9) bat Ugo Humbert (FRA) 6-4, 6-2, 7-6 (7/5)

Alex De Minaur (AUS/N.22) bat Benjamin Bonzi (FRA) 7-6 (7/0), 6-2, 6-1

Ben Shelton (USA) bat Alexei Popyrin (AUS) 6-3, 7-6 (7/4), 6-4

Jeffrey Wolf (USA) bat Michael Mmoh (USA) 6-4, 6-1, 6-2

Tommy Paul (USA) bat Jenson Brooksby (USA) 6-1, 6-4, 6-3

3e tour (simple femmes) :

Karolina Pliskova (CZE/N.30) bat Varvara Gracheva (RUS) 6-4, 6-2

Zhang Shuai (CHN/N.23) bat Katie Volynets (USA) 6-3, 6-2

Caroline Garcia (FRA/N.4) bat Laura Siegemund (GER) 1-6, 6-3, 6-3

Aryna Sabalenka (BLR/N.5) bat Elise Mertens (BEL/N.26) 6-2, 6-3

Belinda Bencic (SUI/N.12) bat Camila Giorgi (ITA) 6-2, 7-5

Donna Vekic (CRO) bat Nuria Parrizas (ESP) 6-2, 6-2

Linda Fruhvirtova (CZE) bat Marketa Vondrousova (CZE) 7-5, 2-6, 6-3

