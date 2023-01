Un maire du Tarn-et-Garonne déclaré mort par erreur

C'est ce qu'on appelle une grosse bourde. Xavier Prevedello, le maire de Saint-Porquier (Tarn-et-Garonne) a été déclaré mort par erreur par l'Insee. L'institut aurait confondu les mots "déclarant" et "déclaré" sur le certificat de décès que l'élu a rédigé pour un habitant décédé dans sa commune. Conséquence, le maire a passé plusieurs semaines à devoir rassurer des proches qui le croyaient mort, et à refaire des papiers, comme sa carte Vitale. Heureusement, l'édile a de l'humour.

L'affaire remonte au 16 novembre dernier. Tout est parti d'une note surprenante reçue par la secrétaire de la mairie qui prévient aussitôt Xavier Prevedello. "On se rend compte en fait qu'il faut me radier de la liste électorale à la suite de mon décès. Donc, elle m'appelle et me demande si je peux lui donner l'heure de mon décès", raconte-t-il.

Une fois la surprise passée, le maire prend alors les devants pour éviter une cascade d'événements administratifs. "On a contacté la préfecture en premier lieu, qui nous a dit qu'elle avait une demande de radiation du maire sauf que le maire était à l'autre bout du fil", explique Xavier Prevedello.

Deux mois pour régler le problème

L'édile pense avoir stoppé la machine infernale quand sa famille reçoit un courrier de l'Assurance maladie à son domicile. "Je n'existais plus pour la caisse primaire nationale d'Assurance maladie qui a envoyé un document pour que ma famille puisse toucher la prestation de décès".

En parallèle, deux sites Internet publient l'annonce du décès, ce qui va inquiéter de nombreuses personnes dans la région. Au total, il aura fallu presque deux mois pour que le maire de Saint-Porquier soit enfin débarrassé de cette erreur de l'Insee. "C'est quand même une expérience assez troublante. Et surtout, comme le dirait Philippe Caverivière : 'Déclaré mouru mais pas mouru'", conclut-il.

