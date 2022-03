Il était activement recherché depuis samedi matin. L'homme soupçonné d'avoir tiré sur l'ancien rugbyman argentin Federico Martin Aramburu, décédé samedi à la sortie d'un bar à Paris, a été interpellé en Hongrie, ce mercredi 23 mars. Arrêté près de la frontière avec l'Ukraine, lors d'un contrôle au poste frontière de Zahony, l'ancien militant d'extrême droite Loïk Le Priol comptait, selon nos informations, "sans doute" profiter de la guerre pour échapper à la police.

La police locale assure qu'il avait avec lui plusieurs couteaux. Dans le passé, le jeune homme a passé plusieurs années dans l'armée et était un ancien militaire des commandos marines. Désormais dans les mains de la justice hongroise, il devrait bientôt être remis à la France, alors qu'un mandat d'arrêt européen est en cours d'exécution. Cependant, le suspect a le droit de s'y opposer, ce qui pourrait ralentir la procédure.

Un autre suspect, également soupçonné d'avoir tiré sur le rugbyman, est toujours activement recherché par la brigade criminelle. Mardi soir, la compagne de Loïk Le Priol, âgée de 24 ans, a été mise en examen et incarcérée à la maison d'arrêt de Versailles. Cette étudiante en nutrition est soupçonnée d'avoir été au volant de la voiture au moment des coups de feu. et d'avoir aidé ensuite ses amis à fuir. Elle assure avoir agi par amour et conteste toute implication dans la mort du rugbyman.

À écouter également dans ce journal

International - Face à la détérioration de la situation en Ukraine, le géant français Total a décidé de ne plus conclure ou renouveler des contrats d'achat de pétrole et de produits pétroliers russes. Mais le groupe refuse de renoncer au gaz.



Religion - Dans un entretien à Rome avec des anciens SDF, à paraître le 1er avril, le pape François évoque son amour de jeunesse, avec qui il a été fiancé, son rapport à l’argent et à la prière en tout transparence. On y apprend également que le souverain pontife est un admirateur des écrivains français Charles Baudelaire, Paul Verlaine, et Charles Péguy.

Tennis - L'Australienne Ashleigh Barty, numéro une mondiale, a annoncé qu'elle mettait un terme à sa carrière, mercredi. Vainqueur de trois tournois du Grand Chelem - Roland-Garros, Wimbledon et l'Open d'Australie -, Ashleigh Barty estime avoir donné tout ce qu'elle pouvait à son sport et avoué être "épuisée".