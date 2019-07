et Aline Thibal

publié le 12/07/2019 à 13:16

Ce devait être une soirée de fête, et elle a viré au drame jeudi 11 juillet à Montpellier. Un supporter de l'Algérie qui célébrait la qualification de son équipe pour la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations a fauché une famille. La mère est décédée, son bébé très grièvement blessé. L'adolescente a été blessée légèrement à la cheville.

Le supporter roulait vite, beaucoup trop vite, tout en klaxonnant vers 22h30. Vendredi 12 juillet dans le quartier, les riverains dénoncent un comportement irresponsable. Sur l'avenue qui longe le stade de football de la Mosson, ce chauffard de 21 ans roulait depuis un moment à tombeaux ouverts : "Cela a commencé par des tours de voitures des jeunes, dont celui qui a tué la dame, pour fêter le foot avec des drapeaux algériens (...) Ils roulaient comme des fous", explique une riveraine.

La mère de famille circulait à pied avec son bébé d'un an en poussette et sa fille de 17 ans. La femme de 42 ans a été tuée sur le coup. Son bébé, polytraumatisé, a été transporté en urgence absolue à l'hôpital. L'enfant se trouve actuellement entre la vie et la mort. Le conducteur a quant à lui été placé en garde à vue.

Un dérapage au frein à main

D'après une source policière, ce jeune conducteur, inconnu des services de police, a dérapé dans une courbe devant le stade de la Mosson après avoir probablement tiré son frein à main. Un témoin a assuré n'avoir pas vu ses feux stop arrière s'allumer. Il a alors heurté la famille qui marchait sur le trottoir.

Selon la même source, le conducteur, sous le choc après l'accident, a été pris à partie par des passants dès qu'il est sorti de sa voiture. Des policiers ont réussi à l'extraire et à l'emmener au commissariat, où les tests d'alcoolémie se sont révélés négatifs.



Le procureur de la République de Montpellier, Christophe Barret, a précisé que le jeune homme était entendu pour "homicide involontaire et blessures involontaires" ainsi que "manquement délibéré à des obligations de prudence".

À écouter également dans ce journal

François de Rugy - Le ministre de l'Écologie est revenu, ce vendredi 12 juillet, sur ses repas fastueux à l'Assemblée nationale. "J'ai une intolérance aux crustacés et aux fruits de mers", s'est-il défendu alors que du homard lui avait été servi.



Griezmann - Le Barça a enfin sorti son chéquier pour Grizou. Après moultes rebondissements, le club a payé la clause libératoire du champion du monde à l'Atlético de Madrid, et à donc fini par céder aux exigences des Madrilènes.

De