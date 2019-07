publié le 12/07/2019 à 12:24

Face au choc, elle a perdu ses nerfs. Une femme en est venue aux mains avec une vétérinaire, responsable selon elle de la mort de son compagnon canin. D'après Le Progrès, la trentenaire se présente, le 12 juin dernier, avec son yorkshire dans une clinique vétérinaire de Pierre-Bénite, une commune du sud de la métropole lyonnaise.

Sa petite chienne souffre d'une pancréatite et doit subir une intervention chirurgicale nécessitant une transfusion sanguine. Placée en soin intensif, elle ne survivra pas. La propriétaire de l'animal veut se recueillir sur sa dépouille et demande qu'on la lui montre. À la vue du cadavre, elle s'emporte.



Folle de rage, la jeune femme insulte et violente alors la médecin-vétérinaire de 56 ans, l'accusant d'avoir euthanasié la pauvre bête. Elle la menace de mort, la frappe au visage. Devant la violence des coups, la quinquagénaire se retrouve à terre avant d'être de nouveau passée à tabac, rapporte le quotidien lyonnais. Elle finit par quitter les lieux son chien mort dans les bras.

Violences et menaces de mort

La vétérinaire trouve assistance dans un commerce voisin, où l'on appelle la police. C'est alors que la propriétaire, toujours aussi énervée, revient pour agresser une nouvelle fois la victime. Cette fois devant témoins. Elle sera interpellée à l'arrivée des forces de l'ordre, puis auditionnée avant d'être libérée.

Manifestement encore très remontée, la jeune femme retournera dans les jours suivants à la clinique vétérinaire pour proférer de nouvelles menaces contre la professionnelle, à qui 15 jours d'incapacité totale de travail sont prescrits. De son côté, l'agresseuse sera prochainement jugée devant le tribunal correctionnel de Lyon pour violences et menaces de mort.