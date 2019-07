et AFP

publié le 12/07/2019 à 12:45

"Ground Control to Major Tom". Cinquantième anniversaire de "Space Oddity" oblige, le fabricant Barbie rend hommage au chanteur iconique David Bowie. Mattel a dévoilé jeudi 11 juillet une édition limitée et toute revisitée de sa poupée non moins culte.

Pour l'occasion, Barbie est habillée d'une combinaison métallisée à rayures et de bottes rouges à semelles compensée représentant l'alter ego androgyne, bisexuel et extraterrestre de l'artiste disparu, Ziggy Stardust.

"Pour célébrer deux icônes de la culture pop, Barbie rend hommage au caméléon ultime de la pop, le chanteur, compositeur et acteur David Bowie, dont les transformations musicales continuent d'influencer et d'inspirer" aujourd'hui, a dit Mattel en présentant la poupée à 50 dollars (44,5 euros).

Barbie : le fabricant Mattel rend hommage à David Bowie Crédit : Handout / MATTEL / AFP

Il s'agit de saluer "l"héritage culturel d'un génie musical qui a redéfini le rock", selon Mattel. Le chanteur, mort en 2016, avait dit que Space Oddity (1969) était inspiré du film 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, sorti l'année précédente.

Mattel a aussi lancé cette semaine une poupée à l'effigie de l'Italienne Samantha Cristoforetti, seule femme astronaute en activité de l'Agence spatiale européenne, dans le cadre d'un projet visant à pousser davantage de petites filles à se lancer dans la science et la technologie.