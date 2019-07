Les infos de 22h - CAN : les supporters de l'Algérie célèbrent la victoire sur les Champs-Élysées

publié le 11/07/2019 à 22:28

C'est la fête ce jeudi soir sur les Champs-Élysées car l'Algérie s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations, après leur victoire aux tirs au but sur la Côte d'Ivoire. Les Algériens, ou les Français d'origine algérienne célèbrent donc la victoire des Fennecs autour de l'Arc de Triomphe.

C'est une scène de liesse absolue, qui pourrait faire croire que l'Algérie vient de remporter la Coupe. Plusieurs centaines de personnes ont convergé vers les Champs-Élysées, faisant klaxonner voitures et scooters. Les piétons de leur côté chantent et dansent. Tout le monde a apporté son drapeau vert, blanc et rouge. Des feux d'artifice et des fumigènes ont éclairé le ciel parisien.

Cette joyeuse célébration est encadrée par une vingtaine de camions de gendarmerie. Les forces de l'ordre précisent que la fête sera d'une durée indéterminée et qu'elle durera probablement une bonne partie de la nuit.

Prochain rendez-vous dimanche pour la demi-finale au cours de laquelle l'Algérie affrontera le Nigéria à 21 heures au Caire.

À écouter également dans ce journal

Politique - Après avoir été maintenu au gouvernement, François de Rugy s'est défendu sur Facebook face à de nouvelles révélations de Mediapart concernant un appartement qu'il loue près de Nantes et qui serait "à loyer social préférentiel".

Justice - Après le décès ce matin de Vincent Lambert, le parquet de Reims a ouvert une enquête "en recherche des causes de la mort" et a ordonné une autopsie pour vérifier que la loi a bien été respectée.

Éducation - Quelque 88,1% des candidats au baccalauréat 2019 ont décroché leur diplôme, un taux en légère baisse par rapport à 2018 (88,3%), selon les résultats communiqués par le ministère de l'Éducation nationale.