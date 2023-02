24 heures après la mort d'une professeure poignardée par son élève au collège-lycée Saint-Thomas-d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz, la garde à vue du principal suspect, un adolescent de 16 ans, a été prolongée ce jeudi 23 février. Le ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye a déclaré que l'enquête s'orientait "plutôt sur les troubles psychiatriques".

Contactés par RTL, les proches du principal suspect refusent de parler. Ils sont abattus, choqués, désemparés et cloîtrés dans leur maison. Concernant l'adolescent de 16 ans, il avait quelques difficultés malgré ses bons résultats scolaires. Il avait notamment obtenu le brevet avec mention très bien.

Mais depuis la rentrée au lycée, il bénéficiait d'un plan d'accompagnement pour de petits soucis d'ordre scolaires. Nouveau dans l'établissement, il avait la réputation d'être plutôt solitaire et il n'aurait pas réussi à se faire des amis proches à Saint-Thomas-d'Aquin.

Dans son dossier, il n'y avait rien d'inquiétant, rien qui laissait entrevoir une telle issue. Mais avec son acte, cet adolescent de 16 ans - qui reste un enfant - a fait basculer sa famille dans l'horreur. Au pied de la Rhune, dans deux villages perchés sur les collines, il y a le père et la mère qui sont, eux aussi, affligés et qui doivent faire face à la plus terrible des réalités.

L'établissement a rouvert ses portes ce jeudi matin pour accueillir les élèves qui souhaitent être accompagnés psychologiquement.

