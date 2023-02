Une professeure est morte ce mercredi matin 22 février dans un lycée de Saint-Jean-de-Luz, dans les Pyrénées-Atlantiques. L'enseignante a été poignardée en plein cours par l'un de ses élèves de 16 ans qui a sorti un couteau de son sac et poignardé sa professeure. S'est ensuivi un mouvement de foule. Les policiers ont interpellé l'adolescent. Il a été placé en garde à vue. RTL a pu accéder aux synthèses des premières déclarations que l'élève a faites à la police. Il explique avoir entendu des voix cette nuit, lui demandant de tuer sa professeure d'espagnol.

Il est actuellement en garde à vue, interrogé par la Police judiciaire de Bordeaux. Les enquêteurs vont notamment se pencher sur les antécédents psychiatriques du lycéen et retracer son emploi du temps juste avant l'agression mortelle. La victime est une femme âgée d'une cinquantaine d'années, professeur d'espagnol dans ce collège-lycée catholique Saint-Thomas-d'Aquin, décrit comme un établissement calme. Elle était en arrêt cardiorespiratoire quand les secours sont intervenus et n'a pas pu être réanimée. Les élèves qui étaient présents lors de l'agression ont été évacués et commencent à être auditionnés par les enquêteurs.

"C'est très compliqué. Le corps enseignant est choqué. Je vais d'abord avoir une pensée pour la famille de l'enseignante. Ça n'est jamais arrivé dans notre ville ou même dans notre région. J'ai une pensée pour la famille, pour tout le corps enseignant et bien sûr pour tous les élèves qui, pour certains, sont choqués. La procureure de la République est arrivée il y a une heure pour une conférence de presse en début d'après-midi. Concernant les élèves, certains ont commencé à être récupérés par leurs parents. La classe concernée est toujours dans le collège avec une cellule psychologique", a indiqué, sous le choc, Jean-François Irigoyen, le maire de Saint-Jean-de-Luz.

Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, se rend sur place. Le gouvernement a apporté "son plein soutien à la communauté éducative".

